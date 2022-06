Archeologové pod jedním z měšťanských domů v Přerově objevili stopy osídlení z dob Velké Moravy

Archeologové na dolním okraji Masarykova náměstí v Přerově odkryli stopy osídlení od současnosti až do doby Velké Moravy. Umožnil to záchranný výzkum na dvoře takzvaného Blažkova domu, který právě prochází rekonstrukcí. Nález v rámci jednoho výkopu tak dokládá dlouhých tisíc let historie v centru Přerova.