Most v Protivíně je ve špatném stavu. ŘSD a město jednají o opravě

„Když jsem viděl, v jakém stavu most je, mám zvláštní pocity. Myslím si, že pod ním už jezdit nebudu. A přes něj také ne,“ řekl řidič – obyvatel Protivína – Milan Mráz. Kritizoval, že stav objektu se zhoršuje, konstrukce se drolí, do mostu zatéká, a tudíž je pro projíždějící auta nebezpečný.

Špatný stav mostu nahlásil na dopravní inspektorát policie v Písku. Ten nyní uvědomí všechny zúčastněné strany – tedy i město. „V roce 2019 jsme zadali diagnostiku mostu. Zjistili jsme, že je ve špatném stavu. Nicméně nosná betonová konstrukce i podpůrná konstrukce je dostačující,“ uvedl starosta Protivína Jaromír Hlaváč (ODS).

Město podle něj následně zadalo projektovou dokumentaci na rekonstrukci. „Která se ovšem poté zastavila, protože jsme dostali informaci, že ŘSD plánuje rozšíření I/20 a podpěry našeho mostu by vycházely do toho rozšíření. To znamená, že nyní se čeká na to, jakým způsobem se bude postupovat ve spolupráci s ŘSD,“ dodal Hlaváč.

Domnívá se, že mosty by měly patřit ředitelství. „Chceme, aby opravilo most tak, jak uzná za vhodné ke svému projektu. A udělá ho pravděpodobně v jiném místě, než je nyní,“ sdělil starosta.

O tom, že by most ŘSD opravilo v rámci rekonstrukce nedalekého nadjezdu, nyní s městem jedná. „Máme připravenou dokumentaci pro územní rozhodnutí a počítáme potřebné náklady. Budeme posílat podklady do projednání centrální komise, která rozhodne o zařazení mostu mezi přípravu a realizaci,“ uvedla ředitelka českobudějovické správy ŘSD Vladimíra Hrušková. Doplnila, že je také třeba ještě vyřídit potřebné dokumentace a vyhlásit tendr na zhotovitele. Reálně stavět by ŘSD podle ní chtělo začít v roce 2024.

ŘSD v Jihočeském kraji spravuje téměř tři stovky mostů. Žádný z nich není podle informací z ředitelství na sedmém stupni, tedy havarijním stavu. Most nad hlavním tahem mezi Protivínem a Pískem je na stupni číslo šest.