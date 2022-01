Zdražení materiálu komplikuje stavění na jihu Čech. Dotklo se bazénu i hřbitova

V Písku měl v prázdné budově bývalého internátu už letos vzniknout nový domov pro seniory. Po vyhlášení tendru se ale ukázalo, že do maximální ceny stanovené městem se nikdo ze tří přihlášených uchazečů nevešel. „Cena byla 185 milionů a nejnižší nabídka byla cirka 188 milionů,“ upřesnil písecký místostarosta Petr Hladík (KDU-ČSL).

V Písku sice v současné době fungují tři domovy pro seniory, kvůli nedostačujícím kapacitám je ale zprovoznění nového zásadní. Zastupitelé ovšem musí stavbu zatím odložit a po čase tendr zopakovat, nebo navýšit maximální cenu. „Projekt je schválený, stavební povolení vydané,“ dodává Hladík, že jinak je vše připraveno.

Ani bazén, ani hřbitov

Podobným případem je v Písku stavba bazénu. Ten stávající potřebuje velké opravy, i proto chtějí postavit nový. Do rozpočtu se s ním ale nevejdou. „Původní cena byla 250 milionů, pak 280 milionů, 320 milionů, no a teď máme 350 a zase to nestačí,“ popsala před Vánoci starostka Eva Vanžurová (Pro Písek).

Problémy s investicemi trápí i jiná jihočeská města, kvůli cenám stavebních materiálů museli loni v Českém Krumlově odložit rekonstrukci místního hřbitova. Obávali se, že by jim původní rozpočet nemusel stačit. „Pohřebiště už je opravdu ve velmi špatném stavu, na opravu se připravujeme už řadu let, ale náklady se pořád pohybují kolem 40 milionů korun,“ vypočítává místostarosta Josef Hermann (KDU-ČSL).

Stavební firma: Zakázek neubývá, mění se ale plány

Podle stavebních firem je zdražování nevyhnutelné. Zásadní úbytek zakázek ale zatím nezaznamenaly. „Registrujeme, že v některých případech se mění investiční plány a dochází i ke změně charakteru projektů, nebo i ke změnám technického zadání, což samozřejmě souvisí se změnami cen stavebních materiálů,“ uvedla mluvčí stavební společnosti Strabag Edita Nováková.

Zvládat situaci se zatím daří v Českých Budějovicích, kde si dosud mohli dovolit limitní ceny nových staveních projektů navýšit. Rušit jich museli jen minimum.