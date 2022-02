Z olympionika a odbojáře udělali komunisté nebezpečného zločince. Dagmar Šafrová vzpomíná na otce Cyrila Musila

Odsoudili ho k dvaceti letům. Věznic vystřídal v krátké době několik, nakonec ho převezli do slovenské Ilavy. Odkud se mu podařilo ještě s jedním spoluvězněm utéct. „Oni hlásili každý den v rádiu policejní zprávy. Ten den, kdy táta utekl, začínaly: Zadržte nebezpečného zločince Cyrila Musila! Pak jeho popis. Jenže to slyšela celá naše třída. Ve škole se mi kluci smáli, že táta je nebezpečný zločinec. Ve mně byl vždycky kus kluka, tak jsem se do nich pustila, facky lítaly, začali jsme se rvát,“ popisuje Dagmar.

Rodiče se ještě dvakrát potkali na smluveném místě. „On jí dal vědět tak, že napsal: Dnes večer na našem místě. Lístek dal kominíkovi Vlčkovi, aby ho hodil při nakupování mamince do tašky. Pak se domluvili na další schůzce. Domů ho vzít nemohla, tady by chytili nejen ji, ale i tátu. My jsme to netušily, že jde táta přes Vysočinu a že maminka odjela v noci za ním. To nám řekla, až se vrátila z vězení v tom roce dvaašedesát,“ říká pamětnice.

Zlomily ho srpnové události

Otec se nakonec dostal až do Kanady, kde vybudoval také lyžařský penzion. Domů už se nikdy nepodíval. „ V roce 69 začal pít. Tenkrát tam byla maminčina kamarádka, která se tam odstěhovala za synem. Koncem roku 69 jí napsala: Cyrila zlomily srpnové události u vás, těšil se domů a teď z toho nic nebude,“ vypráví.

Komunisté zabavili v padesátých letech rodině majetek. Prarodiče nechali v domě dožít. Dagmar a její o dva roky starší sestra Marie musely odjet pracovat na státní statek v Křeptově u Velkého Meziříčí. „Najednou tady stál osobák, děvčata jedem pro vás, rychle rychle. To bylo 8. května na svátek. Tak jsme s nimi odjely a pak jsme se na víkend vrátily a už jsme si nesbalily nic. Všechno, i prádlo na šňůře, bylo pryč. Byla to zkrátka samoobsluha pro okolí,“ vzpomíná Dagmar.