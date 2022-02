Královopolské tunely jsou kvůli hluku už deset let bez kolaudace. Pomoct by mohlo snížení rychlosti

První auta projela Královopolskými tunely v Brně v roce 2012. Už tehdy se hovořilo o tom, že za rok se má stavba zkolaudovat. To znamená, že tubusy měly pro dopravu fungovat v provizoriu jenom jeden rok, nyní je to ale už deset let.

Za deset let provozu, byť provizorního, zažily tunely například rekordmana, který se jimi řítil rychlostí 153 kilometrů v hodině, několik dopravních nehod, ale také stádo koní, které se tam zaběhlo v roce 2016.

Ani po letech zkušebního provozu však nemůže být stavba zkolaudovaná. Doprava v jejím okolí totiž nesplňuje hlukové limity. „Převyšování (limitů) je tam ve dne i v noci řádově o jednotky decibelů,“ uvedl ředitel odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice v Brně Miroslav Staněk.

Hluk se zatím snížit nepodařilo, mnozí Brňané si už zvykli

Snížit hluk z dopravy v okolí tubusů se silničáři snaží po celou dobu provozu. Potřebného limitu ale zatím nedosáhli. „My jsme instalovali dodatečná protihluková opatření, to nás stálo 40 milionů korun, loni jsme dělali tichý asfalt, což stálo 13 až 15 milionů. Měnili jsme i okna v bytech. V tuto chvíli jsme na limitech technických možností,“ sdělil ředitel ŘSD Brno David Fiala.