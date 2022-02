Majitel zboural památkově chráněné budovy bývalého dolu Julius. Hrozí mu pokuta a vězení

Areál dolu Julius, kde se dřív těžilo a zpracovávalo hnědé uhlí, je od roku 2000 kulturní památkou. Součástí památkové ochrany byla strojovna, koupelny a správní budova. Budovy ale nechal majitel společnosti Nord Plus, která je od loňského roku vlastníkem pozemku, zbourat. „My jsme to koupili přes realitku s tím, že je to manipulační plocha,“ vysvětlil jednatel společnosti Nord Plus Václav Sedmidubský.

Budovy byly podle nového vlastníka v dezolátním stavu. Jejich likvidaci doporučil i statik. „Když jsme to zbourali, tak nejdou přiběhli, že jsme zbourali památku. My bychom to nikdy nekupovali a hlavně bychom se do toho ani nepustili,“ poznamenal Sedmidubský.

Majitel měl požádat o zrušení památkové ochrany

Zbouráním budov se teď zabývá policie. „Věc šetříme pro podezření ze spáchání trestného činu, zneužívání vlastnictví,“ potvrdila mluvčí mostecké policie Alena Bartošová.

Podle Národního památkového ústavu budovy v havarijním stavu nebyly a majitel neměl oprávnění je bourat. „K tomu, aby je mohl zbourat, potřebuje nejdřív zrušit prohlášení za kulturní památku, o to majitel nepožádal. Pozemek je dál kulturní památkou a veškerá výstavba na něm podléhá schválení památkového ústavu,“ řekl vedoucí odboru dokumentace Národního památkového ústavu Ústí nad Labem Tomáš Brož. Kromě vězení teď hrozí majiteli i pokuta a to až do výše dvou milionů korun.