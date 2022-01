Broumovské kostely od Dientzenhoferů se stanou národními kulturními památkami

„Je to velký skvost v regionu Broumovsko, vytváří unikátní genius loci a věřím, že pomůže i v posílení zájmu o tuto část Česka v Královéhradeckém kraji,“ uvedl Baxa. Už dříve také připomněl, že v loňském roce uplynulo 270 let od smrti Kiliána Ignáce a v letošním červnu se připomíná 300 let od smrti jeho otce Kryštofa. Prohlášení souboru národní kulturní památkou je podle něj důstojným připomenutím tvorby obou barokních mistrů.

Návrhy na národní kulturní památky projednává vláda

Národní kulturní památky tvoří nejvýznamnější část kulturního bohatství Česka a vztahuje se na ně přísnější ochrana než na kulturní památky, kterých je mnohem více. Návrhy na NKP musí na rozdíl od kulturních památek, které vyhlašuje samo ministerstvo kultury, projednat vláda.

Komponovaná kulturní krajina Broumovska vznikla v první čtvrtině 18. století díky spolupráci osobnosti zadavatele opata broumovského kláštera Otmara Zinkeho a otce a syna Dientzenhoferových. Ti jsou autory deseti z 11 navrhovaných památek. Barokní kostel Panny Marie, svatého Jiří a svatého Martina v Martínkovicích sice nebyl navržen Dientzenhofery, jeho autorem je Martin Allio. Kostel však stál na počátku projektu barokní stavební obnovy regionu, a je tak součástí důmyslného barokního komponování zdejší kulturní krajiny.