U všech svatých! Národní kulturní památky rozšířily sakrální stavby

Do seznamu se nové přírůstky mají dostat do 1. července. Národní kulturní památky tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství země, vztahuje se na ně přísnější ochrana než na kulturní památky, kterých je také mnohem více. Podobně jako u kulturních památek i u národních kulturních památek zákon upravuje jejich trvalý i dočasný vývoz do zahraničí a také prodej.