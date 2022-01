Pardubický kraj chce na budovy instalovat fotovoltaické panely. Do soláru bude investovat i Brno

V první fázi by mělo fotovoltaické panely dostat až 26 objektů v Pardubickém kraji. Pokud se hejtmanství podaří na projekt získat dotaci, měly by se investované peníze vrátit do tří let. „Celková investice by měla dosáhnout částky asi osm milionů korun s tím, že pokud získáme dotace, bude ta částka pro Pardubický kraj výrazně nižší,“ řekl hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Dodal, že vzhledem k rychlému a výraznému nárůstu cen energií a také tlaku na řešení energetické náročnosti budov by kraj na projekt přistoupil i bez dotace. „Samotná návratnost by i bez dotace činila kolem sedmi až osmi let. S dotací z národního plánu obnovy by se návratnost snížila na tři, možná čtyři roky,“ řekl Netolický s tím, že jakákoliv iniciativa v souvislosti s fotovoltaikou přichází nyní vhod.