Žena přišla přes noc o tři miliony. Policisté varují před podvodníky na internetu

Objevují se také telefonáty podvodných bankéřů, kteří volanému oznámí, že se někdo pokouší z jeho účtu ukrást peníze a navede oběť k tomu, aby veškeré prostředky převedla na jiný účet, obvykle v kryptoměně. „Jindy jsou lidé pod záminkou obchodování s kryptoměnou ochotní nechat si do počítače nainstalovat software pro vzdálenou správu počítače. Pachatel pak snadno ovládá jejich bankovní účet, peníze pak mizí na zahraničních účtech,“ uvedl Kovárník.

„Neustále se opakují i případy podle legendy o americkém vojákovi nebo lékaři případně nevěstě ze zahraničí. V nich pachatel naváže s obětí přes internet vztah a teprve po nějaké době jej pod nějakou záminkou požádá o peníze,“ popsal vedoucí oddělení internetové kriminality jihomoravského policejního ředitelství Stanislav Kovárník. Stopa v takových případech podle něj většinou vede do zahraničí.

Prodávající to sice podle něj připadalo trochu divné, ale domnívala se, že se jedná o nový způsob platby. Vzhledem k tomu, že žena nezareagovala ani na upozornění z banky na neúspěšné přihlášení do mobilní aplikace a vše začala řešit až ráno, přes noc z jejího účtu zmizely tři miliony korun.

„V následné rychlé výhradně virtuální komunikaci kupující žena nabídla odeslání kupní ceny na platební kartu prodávající. A obratem zaslala na mobil odkaz k uskutečnění transakce. Po vyplnění veškerých údajů k platební kartě do internetového formuláře, s jehož vypsáním kupující ochotně pomáhala, postupně přišly číselné ověřovací kódy. Ty pak prodávající zadala do jiného internetového formuláře, který se tvářil jako opravdu důvěryhodný,“ popsal případ policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Seniorovi nejprve neznámý muž telefonicky pogratuloval k výhře bitcoinů v hodnotě dvacet tisíc eur (zhruba půl milionu korun). Senior si poté, aby mohl smyšlenou výhru získat, nechal nainstalovat do svého počítače i mobilního telefonu software pro vzdálenou správu. „Jakmile měl neznámý muž přístup do jeho počítače, nainstaloval v něm ještě několik dalších programů. Na základě požadavku mu důvěřivec nahlásil veškeré přístupové údaje k účtům, které měl vedeny u několika českých, ale i zahraniční banky,“ uvedla policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Podvody se nevyhýbají ani firmám

Podvodníci ohrožují také firmy. U nich většinou volí taktiku, kterou policisté nazývají „man in the middle“, tedy člověk uprostřed. Podvodník se nabourá do firemní e-mailové komunikace a nějakou dobu ji sleduje. „Té straně, která má například zaplatit zakázku, pak pošle mail s informací, že došlo ke změně účtu a nechá si peníze poslat na vlastní účet. Škoda v takových případech bývá vysoká,“ konstatoval kriminalista.

Policisté varují před sdělováním informací o své platební kartě, přeposíláním potvrzovacích kódů neznámým lidem i před instalací softwaru pro vzdálenou správu počítače. S koncem roku totiž podle jejich zkušenosti případů internetové kriminality přibývá.