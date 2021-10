Soud potvrdil mladíkovi devítiletý trest za pokus o vraždu spolujezdce. Vjel autem do protisměru

Za pokus vraždy šestnáctiletého spolujezdce v osobním autě si Tomáš Kocourek odpyká devět let vězení. Rozsudek brněnského krajského soudu potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Zamítl tak odvolání obžalovaného, který žádal nižší trest. Chlapce se podle rozsudku snažil zabít ve chvíli, kdy prchal ve voze před policejní hlídkou a úmyslně vjel do protisměru, aby narazil do kamionu. Chlapec mu však nakonec strhl řízení a srážce zabránil.