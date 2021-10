Končí hodonínský domov pro seniory S-centrum, kraj ho musí zavřít kvůli tornádu

Výpověď dostanou všichni zaměstnanci, například sociální pracovnice, zdravotní sestry, uklízečky a kuchařky. „Celá věc nás mrzí, ale nikdo nemohl počítat se živelní pohromou. Musíme postupovat podle zákona. Všichni zaměstnanci po tornádu nadále dostávají plat, ať už vypomáhají v jiných sociálních službách, nebo ne. K tomu jim kraj dá i tříměsíční odstupné a odměny,“ konstatuje radní pro sociální oblast Jana Leitnerová (Piráti).

Na budově vznikla škoda přesahující 400 milionů korun. Do konce října má kraj rozhodnout, jestli ji opraví, nebo vybuduje nový domov. „Jihomoravský kraj nepřestává hledat jiné alternativy umístění S-centra. Pokud by se to ještě do konce roku povedlo, vzali bychom případně část výpovědí zpět,“ avizuje vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu Petr Horehleď.

„I kraj se snažil oslovit naše příspěvkové organizace nebo sociální služby jiných poskytovatelů na Hodonínsku, Břeclavsku a Kyjovsku, zda by tyto lidi nezaměstnali. Někteří působí v pobytovém zařízení, kam byli klienti S-centra náhradně umístěni. O tuto kvalifikovanou profesi je zájem, věřím, že najdou uplatnění,“ dodal Horehleď.