Středočeský kraj zvažuje koupi Hrabalovy chaty v Kersku. Se zpřístupněním veřejnosti by pomohl stát

Příležitost zachovat vzpomínku na spisovatele

„Není to byznys, je to příležitost, kterou bychom chtěli využít, je to poslední místo, kde žil Hrabal, figurovalo v jeho textech. Může to být centrum pro vzpomínku, ale i pro život literatury do budoucna,“ míní Zaorálek. Podle něj česká literatura nemá tolik hvězd, které se prosadily ve světě.

„V Lipnici máme objekt, který připomíná Jaroslava Haška. Kundera žije v Paříži. Objekt, kde v Libni Hrabal žil, neexistuje. Takže jediné, co zbylo, je areál v Kersku. Nic dalšího se neobjeví,“ doplnil k tomu, proč je podle něj důležité Hrabalovu chatu získat.

Na dotaz, proč chatu nekoupí stát, ministr uvedl, že je třeba vědět, jestli bude o daný objekt dobře postaráno v místě, kde se nachází, což podle něj dnešní memorandum naznačuje. Stát by měl pomoci s provozem a obsahovou náplní budoucí expozice. Na tom by se podílely příspěvkové organizace obou institucí – za kraj Polabské muzeum, za ministerstvo Památník národního písemnictví.