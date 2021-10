Vsetín začal rekonstruovat nevyužívaný stadion. Chce zázemí pro atletiku i další sporty

Ve Vsetíně začala rekonstrukce desítky let nevyužívaného stadionu na Ohradě. Jako první přišla na řadu demolice stávajících betonových ochozů. Vedení města chce areál zmodernizovat a znovu ho otevřít sportovcům. Celková investice do oprav přesáhne 140 milionů korun a první lidé by mohli prostor začít využívat v roce 2023.