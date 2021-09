Začíná filmový festival Finále Plzeň. Zahájí ho snímek o životě v Afghánistánu

Snímek Moje slunce Mad se dotýká aktuálního a závažného tématu. Novinářka Petra Procházková žila léta v Afghánistánu. Předlohou scénáře filmu se stala její kniha Frišta. Snímek patří na festivalu do sekce První úlovek, která nabídne celkem třináct premiér a předpremiér hraných a dokumentárních filmů.

Do sekce Prní úlovek patří i dokumentární film Tomáše Hlaváčka Bydlet proti všem. Snímek je o dostupnosti bydlení pro nízkopříjmové skupiny lidí. Dalším snímkem v sekci je pak film Rudolfa Havlíka Minuta věčnosti s Jiřím Langmajerem v hlavní roli, který se natáčel na Islandu.

Soutěží desítky snímků

Festival však přináší i soutěžní sekce, a to především. „Tradičně se soutěž ustálila tak, že máme soutěž celovečerních hraných a animovaných filmů, tam je letos osm zástupců, pak soutěž dokumentárních filmů, kde soutěží devět snímků, je to i soutěž televizních formátů ve dvou kategoriích – film a minisérie a seriál, tam je letos celkem dvanáct filmů, a potom je to soutěž krátkých studentských filmů, která má těch zástupců letos čtrnáct,“ popsala ředitelka festivalu Eva Věruňková Košařová.