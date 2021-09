Před osmdesáti lety srazil rychlík v Židenicích osmnáct dělníků. Spletli si vlak a vstoupili do kolejiště

Protože na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava platilo z bezpečnostních důvodů zatemnění, byla kolem páté hodiny ranní viditelnost na nádraží omezena jen na několik metrů. „Stáli jsme potmě, namačkaní u plotu a čekali jsme, až se z pravé strany od Brna objeví tlumená světla osobního vlaku,“ popsal v pořadu Osudové okamžiky v roce 2006 Josef Janeček.

Dělníci, kteří v adamovské zbrojovce pracovali jako nuceně nasazení, se mylně domnívali, že blížící se vojenská souprava je jejich očekávaný vlak do práce a vkročili do kolejiště. V tu chvíli je však smetl vlak projíždějící v protějším směru.

„Tehdy jsem se z toho šoku vzpamatovával týdny, nemohl jsem jíst ani spát. Bylo to jako horor. Tomu hororu se nevyrovná ani to, co vidíte dnes ve filmech. Byla to skutečnost, holá a surová,“ popsal pamětník, který událost přežil. Z místa utekl a v práci ho považovali za jednu z obětí. „Když jsem druhý den přišel, oslavili jsme to jako moje znovuzrození.“