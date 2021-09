V Litvínově si připomněli 65 obětí výbuchu v dole Pluto. Dodnes se neví, kdo za tragédii mohl

V podzemí v tu dobu pracovalo 105 havířů, kromě běžného obsazení dolu mezi nimi byla i skupina důlních záchranářů likvidujících menší požár, který vypukl již před výbuchem. Explozi nezpůsobil důlní plyn (Pluto byl řazen mezi „doly neplynující“), ale uhelný prach, který se nahromadil při těžbě. Jak uvádí Podkrušnohorské technické muzeum v Litvínově, osudným se horníkům stalo, že jednu z těžebních komor udělali větší. „Když se její strop zřítil, zafungoval jako píst, který vše vytlačil, uhelný prach v chodbách se vznítil a nastal výbuch,“ popisují průvodci zjednodušeně mechanismus neštěstí.

Někteří horníci zahynuli zasaženi tlakovou vlnou po výbuchu, většinou se však udusili, protože prostor byl plný zplodin a hořící uhelný prach navíc odebíral kyslík. Záchranné práce začaly takřka ihned, první četa záchranářů sfárala zhruba po půl hodině od výbuchu, přesto ale už nebylo většině mužů v podzemí pomoci. Práci záchranných týmů také komplikovalo zničené zařízení dolu. Výbuch mimo jiné přerušil umělé větrání, poškodil rozvod požární vody, rozvod elektřiny, dopravní zařízení i spojení s dolem. Záchranáři, kteří se potýkali se zničenou výztuží, se například museli spolehnout pouze na ruční hasicí přístroje.

Vyšetřovací spis skončil v archivu

Prioritou bylo, kromě pátrání po přeživších, hlavně zabránit dalšímu šíření požáru, což se báňským záchranářům nakonec s vypětím sil podařilo. Kormě toho postupně vyprošťovali těla mrtvých horníků, poslední oběť vynesli na povrch až 11. prosince 1981. V tu dobu už běželo vyšetřování, které prokázalo řadu pochybení, přes sestavení speciální vládní komise ale nebyl případ dořešen a nikdo potrestán. Severočeská krajská prokuratura sice vyšetřovala jedenáct lidí, u nikoho se ale neprokázalo zavinění a v září 1988 bylo trestní stíhání zastaveno.

Vyšetřovací spisy nakonec (podle pamětníků s tichým souhlasem nejvyššího vedení komunistické strany) putovaly do archivu. Teprve v roce 2000, pět let poté co se v dole Pluto II definitivně přestalo těžit, vyšetřovatel Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu Ilja Pravda požádal státní zastupitelství v Ústí nad Labem, aby případ znovu otevřelo. „Zjistilo se, že k zastavení trestního stíhání dal tehdejší prokurátor pokyn, aniž vůbec viděl spis,“ řekl Pavel Bret, náměstek ředitele ÚDV. Krajské státní zastupitelství však tehdy obnovu vyšetřování zamítlo.