Železniční dopravu v Královéhradeckém kraji budou příštích deset let zajištovat České dráhy

Dotovanou železniční dopravu v Královéhradeckém kraji by měly následujících deset let zajišťovat České dráhy (ČD). Smlouvy mezi ČD a krajem jsou už připravené a v následujících dnech je má projednat a schválit krajská rada. Začátkem září se očekává podpis obou stran. Kontrakt by ČD měly začít plnit od prosincové změny jízdních řádů, uvedl hejtman Martin Červíček (ODS).