Do Brna se vrací veletrhy. Doprovází je covidová opatření

Kvůli koronavirové pandemii budou muset návštěvníci veletrhů v Brně nosit ochranu úst a nosu a dodržovat rozestupy 1,5 metru. Zvětší se proto uličky v pavilonech a rozptylové prostory. Na čtvrteční tiskové konferenci to řekl generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

„Akce jako veletrhy či kongresy je třeba plánovat dopředu. Jistotu vidíme v rostoucí kolektivní imunitě, kterou mohou prokázat očkovaní lidé a ti, kteří mají protilátky na základě prodělané nemoci. V Česku to bude již určitě více než šedesát procent, nacházíme se teda ve zcela jiné situaci než před rokem,“ řekl Kuliš. Návštěvníci by měli co nejvíce využívat on-line nákup vstupenek, aby se u vstupů netvořily fronty.

Kuliš: Opatření nemají jít proti podstatě veletrhu, kterou je setkávání tváří v tvář

Podle Kuliše není dodržování opatření tak nereálné jako před rokem, i přesto se nastavená omezení mohou do určité míry projevit na účasti vystavovatelů a návštěvníků. „Existují firmy, které si přejí veletrh bez omezení, a vystavovatelé, kteří se obávají o zdraví svých zaměstnanců, velmi opatrní jsou například Němci,“ uvedl.