Začala oprava přehrady Pastviny. Řidiči ani chodci se po hrázi na druhou stranu nedostanou

Provozovatelé kempů v okolí přehrady si už dříve stěžovali na to, že v souvislosti s opravou hráze by se měla snižovat hladina. Tentokrát se ale hladina vody snižovat nebude, upozornil Jindra. Zachována bude i protipovodňová funkce nádrže. Oprava má probíhat za plného provozu se zachováním všech funkcí vodního díla. „To, co bude (do přehrady) přitékat, tak bude i odtékat. Tak, jak stanoví manipulační předpis,“ dodal Jindra.

Dobrá zpráva pro řidiče

Oprava koruny hráze přinese podle Jindry větší komfort motoristům. Silnice na hrázi je totiž v současné době velmi úzká, jde v podstatě o jeden jízdní pruh. Po rekonstrukci by se však měla proměnit na dvouproudovou komunikaci, která bude mnohem bezpečnější. Z obou stran silnice by navíc měly být i chodníky.

Jindra v souvislosti s uzavírkou hráze nepředpokládá žádné komplikace. „Celá akce je řádně projednaná, na komunikacích jsou uzavírky a obce jsou o té záležitosti informovány. Je to opravdu jeden z mála negativních vlivů, že po dobu opravy nelze (hrází) projíždět ani procházet,“ řekl zástupce Povodí Labe.