V Brně pokračuje stavba městského okruhu. Přes Tomkovo náměstí nebudou jezdit tramvaje

V platnosti zůstávají i dřívější omezení v automobilové dopravě. Pro tu individuální je obousměrně neprůjezdná Dukelská třída od křižovatky s Provazníkovou po křížení s Hálkovou a řidiči musí využít objízdné trasy. V Dolnopolní ulici platí zákaz zastavení a hlavně kolem mostu je provoz zúžen do jednoho pruhu.

Do Maloměřic a Obřan se cestující dostanou náhradními autobusy. Tramvaje by přes Tomkovo náměstí neměly jezdit až do ukončení prací, což znamená zřejmě až do 11. prosince 2021. Omezený však bude i autobusový provoz.

Složitější cestování s přestupy

„Linka 4 pojede pouze v úseku Náměstí Míru – Vozovna Husovice. Přestup mezi tramvajemi a autobusy náhradní dopravy bude v obou směrech možný v zastávce Mostecká. Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x4 v trase Mostecká – Tomkovo náměstí – Maloměřický most – Babická,“ doplnila Dudková.