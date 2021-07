Vlaky na málo vytížených středočeských tratích mají nahradit autobusy. Kraj ušetří desítky milionů

Podle autorů petice jsou výhody vlaků zřejmé a autobusy je nemohou nikdy plnohodnotně nahradit. Poukázali na to, že vlak nepodléhá náhlým změnám směru a rychlosti, umožňuje klidnější nástup a výstup i pohyb po vozidle během jízdy, disponuje toaletami a umožňuje přepravu většího množství kočárků a jízdních kol. Zájem o oblasti neobsluhované vlakovou dopravou navíc podle kritiků upadá.

Krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN) dostal za úkol záměr představit a projednat se zástupci samospráv dotčených obcí. Řekl, že dnes je jiná doba než na přelomu 19. a 20. století, kdy železniční tratě vznikaly. „Autobus vyjde objednatele veřejné přepravy levněji, na rozdíl od vlaku sveze lidi rychleji a může zajet až do centra obce,“ vysvětlil. Poukázal na to, že zatímco náklady na jeden kilometr lokálky vycházejí na 95 až 135 korun, v případě autobusové dopravy je to 40 až 50 korun.

Lokálky budou v budoucnu ještě dražší

Do budoucna by se navíc rozdíly v nákladech na jeden kilometr měly zvyšovat i kvůli povinnému zavádění automatického zabezpečovacího systému ETCS a nezbytné obměně vozového parku. To by podle radního navýšilo cenu jednoho kilometru lokálky o další desítky korun. „Takže autobus bude dvakrát levnější a někde by bylo dokonce levnější vozit cestující taxíkem,“ dodal. Podle něj o způsobu dopravy rozhodli cestující svým nezájmem o vlak.

Petice naopak požaduje zachování železniční dopravy v rozsahu nynějšího jízdního řádu i do budoucna, sjednocení tarifních podmínek v rámci pražské integrované dopravy mezi vlaky a autobusy a pořízení kvalitních souprav, které přimějí další cestující k využívání vlakové dopravy.