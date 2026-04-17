V přerovském podniku hořelo, škoda je padesát milionů korun

Při požáru rozvodny v jednom z přerovských podniků vznikla škoda padesát milionů korun. Hasiči jej ve čtvrtek likvidovali až do večera, zásah trval pět hodin. Nikdo nebyl zraněn a nebyla nutná ani evakuace, řekl mluvčí hasičů Petr Běhal. Název podniku neupřesnil, podle informací ČTK šlo o přerovskou Meoptu, která v Přerově vyrábí optické produkty pro průmyslové, vojenské a spotřební použití. Příčina požáru se vyšetřuje, doplnil Běhal.
„Došlo k požáru rozvody ve dvou patrech, škoda byla odhadnuta na padesát milionů korun. Hasiči to hasili práškem,“ uvedl mluvčí hasičů. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Přerova, drážní hasiči i dobrovolné jednotky.
Meopta zaměstnává zhruba 1400 lidí, 90 procent produkce exportuje. Vlastní ji nadnárodní investiční fond Carlyle Group, který koupil stoprocentní podíl v Meoptě v roce 2023 od rodiny Rausnitzů.
Podnik podle informací na firemních stránkách vyvíjí a vyrábí své prrodukty především v České republice. Portfolio jeho zákazníků zahrnuje takřka celý svět od Spojených států amerických přes Evropu, Izrael a řadu asijských zemí.