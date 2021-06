Kůrovcová kalamita zasáhla letos nejvíc Lužické hory, na Vysočině naopak doznívá

Kůrovcová kalamita letos zasáhla nejvíc oblasti sousedící s Národním parkem České Švýcarsko. „To jsou dnes asi naše největší body zájmu,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. Kvůli rozsáhlé těžbě lesníci čelí kritice místních i turistů. Podle starostky Svoru Kateřiny Jonákové jim vadí například poničené cesty. „Všichni jsou z toho nešťastní, protože chodili do území, které měli nějakým způsobem rádi, a teď není. Za to samozřejmě nemohou Lesy ČR, ale je to způsobené kůrovcem. Možná jsme ale tomu mohli předejít a nemuselo to být ve stavu, v jakém to je,“ řekla Jonáková. Cesty se vrátí do původního stavu po skončení těžby Podle Vojáčka mohou Lesy ČR dát cesty do původního stavu až po skončení těžby: „Chápu stesky občanů, že si stěžují, že ten rok je rozbitá cesta, kde jezdili na kole, chodili na procházky, ale dokud nedokončíme zpracování kalamity, bylo by zbytečné cestu opravovat, kromě nejnutnějších oprav, aby byla provozuschopná.“ Peníze by měly být i na obnovu silnic, které poškozují nákladní auta odvážející dřevo. „Máme nachystané peníze v rámci programu rozvoje venkova plus dohodu s ministerstvem pro místní rozvoj na obnovu cest, komunikací,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). K dispozici by mělo být 460 milionů korun.

Rozsáhlé kácení je jediná možnost, jak se kůrovce zbavit Lidé podle ředitele Lesů ČR také kritizují kácení „zelených“ stromů, podle něj jsou ale zdrojem šíření kůrovce. „Z jednoho takového stromu se rozmnoží do dalších deseti,“ uvedl Vojáček. Jiná cesta než rozsáhlé kácení podle něj není. Za příklad dal Národní park České Švýcarsko, které sousedí s Lužickými horami a kde se zásahy proti kůrovci skončilo před dvěma lety. „Je z toho jasné, že pokud se zasahovat nebude, tak během dvou let brouk zlikviduje smrkové porosty, které v dané oblasti jsou a nese to výrazně negativnější dopady pro občany, jako jsou zákazy vstupu, nebezpečí ohrožení života a další záležitosti,“ dodal. V Lužických horách Lesy ČR v roce 2018 vytěžily 17 800 metrů krychlových dřeva, v roce 2019 to bylo už 100 tisíc a loni zhruba 311 tisíc. Letos jen do konce května to bylo dalších 117 tisíc. „V oblasti nyní pracuje 27 komplexních těžařských čet s motorovými pilami i traktory a osm harvestorových uzlů,“ uvedl Vojáček.