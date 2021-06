Strakonice dají lidem k podpisu petici kvůli sporu o teplo, poté ji pošlou antimonopolnímu úřadu

ERÚ ve středu oznámil, že podá trestní oznámení na starostu, vedení teplárny i advokáta této firmy. Teplárna se podle ERÚ chová k lidem bezohledně, uvedl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček. Dodal, že starosta upřednostňuje zájmy teplárny před zdravím občanů. Město vlastní v teplárně 77,3 procenta akcií.

„Není to boj teplárny ani starosty s někým, ale je to starost všech občanů. A trestní oznámení, že podporuji teplárnu: vždyť teplárna je města a město je občanů, takže já se stavím za občany, a ne za sebe. ERÚ je nečinný a nikdo ve státě s tím nic nedělá. Petice vznikla, aby viděli, že se za to staví občané,“ řekl starosta.

Teplárna a Energo se spolu soudí o platby, jde o miliony korun. Dodávky přerušila teplárna letos poněkolikáté. Teplárna a Energo spolu sice v květnu podepsaly novou smlouvu, generální ředitel teplárny Pavel Hřídel ale řekl, že Energo dál neplatí. Teplárna vytápí sedm tisíc domácností a desítky firem.