Arcibiskupský palác v Olomouci veřejnosti poprvé v historii ukáže své vzácné sbírky

Návštěvníci Arcibiskupského paláce v Olomouci budou moci od čtvrtka nahlédnout do třísetleté historie uměleckého sběratelství a mecenátu olomouckých biskupů a arcibiskupů. Ve slavnostním sále se otevře výstava s názvem K oslavě a potěše, která poprvé v historii arcibiskupství nabídne pohled do části sběratelské kolekce touto formou. Kromě obrazů či porcelánu nabídne i ukázky ze sbírky zbraní a unikátní sběratelské kousky ze slonoviny. Galerie bude otevřena do 28. září.