Bezpečnost závodu byla připravena nadstandardně, řekl svědek v kauze rallye v Lopeníku, kde zemřely čtyři dívky

To, že za bezpečnostní plán odpovídá organizační výbor akce, v pondělí u Okresního soudu v Uherském Hradišti řekl svědek Miloslav Regner. Ten je jednatelem ve společnosti Rallye Zlín, která pro pořadatele rallye v Lopeníku takzvaný safety plán zpracovávala.

„Nejsme tvůrci safety plánu. Organizační výbor přijde s návrhem a my to přemalujeme a uděláme stránku té věci na počítači, abychom to převedli do tisku. Za safety plán odpovídá organizační výbor akce. Jsou na to stanoveny postupy, jak to má být vypracované,“ řekl Regner. Objednavatelem safety plánu podle něj byl Petr Bujáček, v případu figuruje mezi obžalovanými.

Firma Rallye Zlín podle Regnera zpracuje pět až šest bezpečnostních plánů ročně, a to i pro soutěže mistrovství světa. Horizont, za kterým závodní vůz řízený Michaelem Bartončíkem v Lopeníku havaroval, nepovažuje za mimořádný. „Takových horizontů je na každé rychlostní zkoušce několik. Tento nebyl skákací, ale nadnášel. V materiálech se říká, že diváci můžou být po horizont, za horizontem by se to mělo rozcházet trychtýřově od trati,“ uvedl Regner.

Žena, kterou auto srazilo a zranilo, už dříve řekla, že stála čtyři až pět metrů od vozovky, tvrdila také, že žádné zákazové cedule neviděla. O nedostatečném značení rychlostní zkoušky v minulosti mluvili i další svědci.