Okno baziliky na Hostýně možná zaplní mozaika Cyrila a Metoděje podle sto let staré předlohy

Tři sta let nevyužívané okno na stěně baziliky na Svatém Hostýně by mohla zaplnit monumentální keramická mozaika svatého Cyrila a Metoděje. V těchto dnech ji po dvou letech práce dokončili akademičtí sochaři Paříkovi. Mozaika je složená z 24 keramických segmentů a zabírá plochu dva na tři metry. Světci jsou na ní vyobrazeni do těch nejmenších detailů.