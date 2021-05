Pražané třídí čím dál víc kovů, za tři roky přibylo tisíc kontejnerů

Do kontejnerů na kovový odpad patří nápojové plechovky, konzervy od potravin, alobal nebo drobné předměty ze železa. V ulicích hlavního města od roku 2018 přibylo zhruba tisíc nádob a Praha je plánuje umístit všude tam, kde to bude vzhledem k prostoru možné. „Je důležité, abychom se na odpad přestali dívat jako na něco, co se zahrabe do země, ale jako na něco, co může sloužit jako surovina pro výrobu něčeho dalšího,“ dodává náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN).

Prahu i ostatní města k třídění kovu motivuje i evropská směrnice o oběhovém hospodářství, podle které by Česko mělo do čtyř let recyklovat 35 procent všech hliníkových obalů. Zatímco ministerstvo životního prostředí předpokládá, že Česká republika cíle splní, expert na odpady z Hnutí Duha Ivo Kropáček to nepovažuje za příliš reálné.