Masarykův onkologický ústav otevřel opravený pavilon. Má nové operační sály i lůžková oddělení

„Z hlediska počtu léčených onkologických pacientů patříme v Česku na první místo. Špičkové vybavení dvou nových operačních sálů v Bakešově pavilonu je významným přínosem pro rozšíření onkologické operativy a zavedení nových metod. Ročně u nás provádíme skoro pět tisíc operací, z toho bezmála tři tisíce robotických,“ uvedl Svoboda.

V přízemí Bakešova pavilonu se nyní nachází osm chirurgických, gynekologických a anesteziologických vyšetřoven včetně zákrokového sálu. O patro níže jsou pak vybudované dva nové operační sály a důležité technické zázemí budovy.

Ve dvou nadzemních patrech jsou dvě lůžková oddělení s celkovou kapacitou 52 lůžek. Půdní vestavba patří kancelářím a pracovnám lékařů. Při rekonstrukci se myslelo i na dopravu, v okolí budovy přibylo 28 parkovací míst včetně prostoru pro sanitky. Právě finišuje stěhování, pavilon by měl být kompletně uvedený do provozu do konce února.