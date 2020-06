Mamma Help končí. Organizace, která pomáhala ženám s rakovinou prsu, přišla o sponzory

„Za těch šestnáct let jsme zaznamenali více než sedm tisíc návštěv,“ spočítala brněnská koordinátorka Mamma Help Monika Chábek.

V Brně organizace působila v Nerudově ulici. To už ale neplatí, kancelář je vyklizená, klíče odevzdané. „Je to velká škoda. Systém terapeutek a poraden, přednášky, to vše pomáhalo pacientkám vrátit se do normálního života,“ poznamenala primářka Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů Masarykova onkologického ústavu Lenka Foretová.

Organizace oznámila likvidaci na webových stránkách. Jako důvod uvedla personální a především ekonomickou situaci, na které se významně podepsala koronavirová krize.