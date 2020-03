Silné a krásné. Ženy, které bojovaly s rakovinou, ukázaly na přehlídce šaty a paruky

Podle ředitele Masarykova onkologického ústavu Marka Svobody je ztráta vlasů jedním z nejvážnějších problémů, které ženy mají. „Řeší, že dají veřejnosti najevo svůj handicap. Uvědomují si, že se jejich tělo mění v důsledku nemoci. Některé to řeší tak moc, že s nimi musím pracovat za pomoci psychologa,“ uvedl.

Ztráta vlasů je největším problémem při karcinomu prsu, u kterého se málokdy stane, že ženě vlasy zůstanou. Ústav léčí ročně zhruba tisíc případů. Problém provází i některé další rakoviny, jako například vaječníků nebo kostí. Způsobuje to nasazená chemoterapie.

„Vlasy většinou začnou padat asi za tři týdny po první dávce. Většinou je to husté padání vlasů najednou, pacientkám zůstávají po česání chuchvalce,“ vysvětlila lékařka Katarína Petráková, zástupkyně přednosty kliniky komplexní onkologické péče. Podle ní vesměs situace trvá měsíce. „Po ukončení léčby vlasy zase narostou. Začínají růst zhruba měsíc po ukončení. Do roku by měly být vlasy ve většině případů narostlé,“ dodala.