Pražská rada odvolala rekonstrukci bývalého hotelu Opatov. V úvahu nyní připadá jeho demolice

Bývalé vedení města schválilo rekonstrukci bývalého hotelu na malometrážní byty v roce 2018. Nynější rada zakázku nejprve upravila a nyní ji zrušila. Podle radního Adama Zábranského (Piráti) byla vysoutěžená cena o čtvrtinu vyšší než předpokládaných 550 milionů korun. Již dříve hovořil radní o tom, že by muselo město peníze na rekonstrukci vzít z fondu rozvoje dostupného bydlení. „Což by vyčerpalo jeho podstatnou část,“ podotkl.

Původní plán počítal s tím, že ve starém hotelu vznikne 323 malých bytů, nejvíce z nich s dispozicí 1+1. Byty by město pronajímalo lidem s nízkými příjmy, mladým rodinám s malými dětmi, lidem s omezenou schopností pohybu či seniorům. Podle Zábranského to však neodpovídalo městské bytové politice. Magistrát nechal projekt přepracovat tak, že by v domě bylo 275 bytů, v nichž by mohly lépe bydlet rodiny. Ukázalo se však, že změny by způsobily komplikace, což spolu s vysoutěženou cenou vedlo radu k rozhodnutí celý plán odvolat.

Kvůli hotelu Opatov kritizovala radu městská opozice již na posledním jednání zastupitelstva. Zastupitel a zároveň místostarosta Prahy 11 Ondřej Prokop (ANO) uvedl, že nechápe, proč magistrát nepokračuje v již připraveném bytovém projektu v době, kdy je v metropoli vážný problém s nedostatkem bytů.