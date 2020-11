Lyžařské areály čekají na upřesnění podmínek otevření. Někde už začali zasněžovat

Se zasněžováním začali i na Klínovci v Krušných horách. Pokud vydrží chladné počasí a dovolí to vládní opatření, jsou připraveni otevřít začátkem prosince.„Vynaložili jsme hodně peněz na nákup bezpečnostních sítí, abychom vytvořili koridory k turniketům u lanovek a uspořádali rozestupy,“ řekla mluvčí lyžařského areálu Klínovec Hana Hoffmanová.

Na Kopřivné počítají s tím, že budou muset dohlížet hlavně na dodržování větších rozestupů mezi lidmi, zejména ve frontách na lanovku. „Na sedačce nebude sedět plný počet lidí, protože máme šestisedačku. Pojedou jenom tři lidé. Rozestupy připravujeme tak, abychom mohli jet, ale uvidíme, co bude dál. Přípravu děláme tak, abychom mohli jezdit za jakýchkoliv podmínek,“ řekl Libor Petrů. Na samotné sjezdovce by podle něj problémy nastat neměly. „Stejně drtivá většina lidí, když je zima, má kapuce, helmy a zakrytá ústa,“ podotkl.

Lyžařská střediska se připravují na zimní sezonu. Například v Karlově pod Pradědem v Jeseníkách začali se zasněžováním už v sobotu, kdy teploty klesly pod bod mrazu. Lyžařská sezona by tam měla začít 4. prosince. Sezona bude ale poznamenaná opatřeními souvisejícími s pandemií koronaviru. „My areál připravujeme, jako by se nic nedělo, musíme být nachystaní. Informace o podmínkách otevření zatím nemáme, čekáme na rozhodnutí vlády,“ řekl Libor Petrů ze Ski Areálu Karlov Pod Pradědem.

Ve ski areálu v Karlově pod Pradědem s největší pravděpodobností posílí i počty zaměstnanců, kteří budou na dodržování pravidel dohlížet. Pomoci by mohli brigádníci. Připravené na sezonu jsou v Jeseníkách už také restaurace. Veškeré jídlo a nápoje budou návštěvníkům nejspíše podávat přes okénko. Lidé mají zájem i o ubytovací kapacity.

Pro bezproblémové fungování je podle Asociace horských středisek třeba sjednotit pravidla pro lanové dráhy a lyžařské vleky. „Lanové dráhy jsou klasifikované jako hromadná doprava, lyžařské vleky jako provozovna a platí pro ně tedy jiná pravidla. To všechno je potřeba dát do nějakého rozumného celku,“ vysvětlil ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. O nových pravidlech se podle předsedy Národní sportovní agentury Milana Hniličky rozhodne do týdne. Poslední slovo bude mít ministerstvo zdravotnictví.