Skiareály se připravují na sezonu. Zda začne a jak bude vypadat, ale netuší

Zima se blíží. Obvykle by to znamenalo, že by na horách vrcholila příprava na lyžařskou sezonu, aby bylo možné pustit vleky, jakmile bude na sjezdovkách dost sněhu. Letos se ale počátek zimní sezony topí v podobné nejistotě jako konec té minulé. Jedinou jistotou se jeví silvestr – na přelom roku jsou horské hotely přese všechno již plné.