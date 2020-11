Ochránci mokřadů nesouhlasí s přípravou stavby kanálu na Odře

První etapa projektu, jejíž přípravu schválila vláda v říjnu, by měla stát zhruba 15 miliard korun. Stavba koridoru by mohla začít po roce 2030. Úsek by měl začínat v ostravské části Svinov a pokračovat k polským hranicím, kde by se měl napojit na polskou část vedoucí až k městu Kędzierzyn-Koźle.

Proti přípravám kanálu se postavili ostravští zastupitelé, zástupci ekologických organizací, Ostravská univerzita i desítky vědců. Projekt je podle nich nadbytečný a zastaralý a nenávratně poškodí krajinu. Stavbu kanálu naopak prosazuje prezident Miloš Zeman.