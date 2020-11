Jan Hronek se stal ve 14 letech partyzánskou spojkou. Rodiče mu nebránili, i oni pracovali pro odboj

Mladí lidé mají zájem o historii

Do důchodu pracoval v ostravsko-karvinských dolech, kde se podílel se na budování integrovaného záchranného systému v regionu. Dnes jezdí do škol přednášet o domácím odboji a vlastenectví.

„Mladí lidé jsou takoví, jaké mají informace, jak se o ně staráme a jak je vychováváme. Nám také říkali, že nestojíme za nic, že jsme špatná mládež. Nebyla to pravda. Dneska se to zase říká. Já ten názor nesdílím. Jsem velmi překvapen, když se i u dětí základních škol, nejen u středoškoláků a dospělých, setkávám se zájmem, jak to kdysi bylo, jak to probíhalo, jak to lidé tenkrát vnímali, proč do toho šli,“ uzavírá Jan Hronek.