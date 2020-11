Záměnu embryí na klinice v Brně by mohl vyřešit smír a odškodnění v řádech milionů

Soudce Sekvard uvedl, že pokud se strany mimosoudně dohodnou na vyšší částce, je to v pořádku, ale sám nepředpokládá, že by soudní cestou přiznal náhradu 1,5 milionu eur. „Je to částka naprosto excesivní, nejen co se týče ochrany osobnosti, ale i náhrady újmy na zdraví. Takto vysoké částky se přiznávají v situaci, kdy jsou téměř nevratné zásahy do zdravotního stavu,“ řekl soudce.

U asistované reprodukce lékaři oplodní vajíčko spermií a poté ho nechají nějakou dobu v laboratorních podmínkách. Pak ho přenesou do dělohy matky. O záměně embryií v Brně u dvou žen ze zahraničí informovala média počátkem roku 2017.