Kauza modernizace ostravských tramvají skončila u soudu. Žalobce shledal dotační podvod

Bývalý ředitel dopravního podniku Kořínek u soudu odmítl vypovídat. Hanzelka vinu odmítl. „Trestné činnosti jsem se nedopustil, vždy jsem postupoval v zájmu dopravního podniku,“ řekl. Odmítl, že by Pragoimex byla jedinou firmou na trhu. „Nemyslím si, že by firma byla jediným subjektem, se kterým jsme mohli jednat. O modernizaci se zajímaly i jiné firmy,“ dodal.

Ceny podle bývalých manažerů nelze srovnávat

Odmítl i to, že by modernizace tramvají byla předražená. V ceně dopravního podniku, který tramvaje modernizoval za víc než 13 milionů, se podle něj přesně nevzala v potaz práce zaměstnanců. „Nebyl elektronický systém, který by evidoval odpracované hodiny. Vedoucí čet jen v nějakých intervalech hlásili hodiny. Přesnost výkazu odpracovaných hodin byla velmi pochybná,“ uvedl Hanzelka.

Pragoimex jednu tramvaj opravoval za víc než 18 milionů korun, podle Františka Kořínka ale ceny nelze srovnávat. „Na jedné straně je naše interní cena a na druhé komerční cena. To je logické. Když jsme si tramvaje opravovali sami, nezapočítávali jsme tam žádný zisk. Navíc v ceně Progoimexu je například zahrnuta i jistá rezerva na případné záruční opravy,“ tvrdí.

Státní zástupce uvedl, že na údajné machinace s dotací policie přišla při vyšetřování kauzy ostravského lobbisty Martina Dědice. Ten byl například obžalován z přijetí úplatku při sjednání zakázky na modernizaci ostravských tramvají. Za zajištění zakázky pro společnost Pragoimex ve výši 300 milionů korun inkasoval podle obžaloby dva miliony korun.