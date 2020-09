Sto roků kopal jsem uhlí, dvanáct let zatápěl důl. Teď se jezero Most může otevřít

Jezero Most vznikalo velmi dlouho – zatopení hnědouhelného dolu, v jehož prostoru vzniklo, trvalo dvanáct let. Co bylo na místě před zatopením, je stále patrné; na jednom místě je ještě vidět uhlí.

„Zachovalo se to tak, jak se to opustilo. To je jeden z druhů rekultivací,“ poznamenal Miroslav Seidel z Palivového kombinátu, což je podnik, který má rekultivace na starost. Most nemá žádný přítok, proto musí být několikrát ročně dopouštěn z nedaleké Ohře. Na hladině je speciální stanice měřící odpařování vody.

Kvalitu vody má zaručit zejména složení obyvatel vodní plochy. „Pokud je cílem vysoká kvalita vody, tak je žádoucí, aby tady bylo co nejméně ryb,“ zdůraznil Jiří Peterka z Biologického centra Akademie věd. To zaručují dravci mezi nimi – tvoří třetinu celkové populace. Aby se to nezměnilo, je zapovězen rybolov. Vědci spočítali, že rybáři by dokázali většinu dravců z Mostu vylovit během jediné sezony.