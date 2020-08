Koronavirem se nakazilo vedení Velkých Hoštic na Opavsku. Většina úředníků je v karanténě

Ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Ostravě Irena Martinková řekla, že se hoštickým ohniskem hygienici zabývají. „V současné době evidujeme dvaadvacet nemocných. Jde o patnáct účastníků oslavy a sedm dalších lidí, často jejich rodinných příslušníků,“ uvedla Martinková už ve středu.

Starosta obce Alfons Pospiech (ODS) ve čtvrtek uvedl, že nakažených ve Velkých Hošticích je už dvacet tři. Nikdo z nich údajně není hospitalizován, mají jen mírné příznaky nemoci, případně žádné. Hygienici už dříve uvedli, že v souvislosti s ohniskem museli vyhledat 59 lidí.

Podle starosty je úřad obce s 1800 obyvateli uzavřený. Nejnutnější záležitosti se vyřizují telefonicky. „Jsme na telefonu. Dva zaměstnanci úřadu jsou ale v práci a některé požadavky občanů mohou řešit,“ řekl. Dodal, že nemocní jsou ještě další dva pracovníci a zbytek úřadu je v karanténě. Nouzový režim podle něj potrvá do konce měsíce.

Rozšířil nákazu místostarosta?

Místostarosta obce Libor Pospiech připustil, že nákazu mohl rozšířit on, zatím to ale nedokáže říci s jistotou. „Nikdo to nepotvrdil. Stejně tak jsem se tam mohl nakazit od někoho jiného,“ řekl. Dodal, že od prvního okamžiku, kdy se dozvěděl pozitivní výsledek testu, nic nezatajoval a veřejně ho deklaroval. Jde podle něj o nepříjemnou situaci, kterou možná nechtěně způsobil.

Místostarosta ale odmítl, že by mu před oslavou nebylo dobře. „V době mé účasti na akci, kde došlo k možnému přenosu nákazy na účastníky oslavy, jsem nevykazoval žádné příznaky. Cítil jsem se jen unavený a přetažený,“ uvedl. Objevily se informace, že místostarostu lidé žádali, aby na oslavu nechodil. „Už jsem něco takového zaslechl. Jsou to ale pomluvy a lži,“ řekl.