Deník nechala v Terezíně, už ho nepotřebovala. Nový život nalezla Ruth Meissnerová po válce v Izraeli

Ruth Meissnerová, tehdy Haasová, měla úplně normální dětství až do deseti let. Její rodina žila v Pohořelicích na jihu Moravy po generace, otec vlastnil prosperující podnik, měli řadu příbuzných a přátel. Mezi sebou mluvili obvykle německy, ale Ruth i starší sestra Miriam chodily od začátku do českých škol.

Na podzim roku 1938, po záboru Sudet, musela židovská rodina Haasova z Pohořelic utéct do Brna. „Němci šli a mlátili lidi, ani na to nechci vzpomínat. Nedalo se nic proti tomu dělat, tak jsme žili v Brně,“ vzpomíná Ruth. Ani v Brně to ale neměli jednoduché. Z Pohořelic odešli jen s tím nejnutnějším a protižidovská opatření se stupňovala.