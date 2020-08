Kvůli tragédii v Bohumíně policie poprvé aktivovala tým určený k identifikaci obětí katastrof

Šestici elitních kriminálních policistů dopravil do Bohumína vrtulník; na místo tragédie se totiž museli dostat co nejrychleji. „ O půl osmé se tým začal svolávat, v devět byl u nás v Bartolomějské a o půl jedné v Bohumíně,“ popsal vedoucí DVI týmu ČR Petr Bendl.

Pro něj stejně jako pro celý tým to byla premiéra. O povolání do akce rozhodlo velení policie jen pár desítek minut po ohlášení neštěstí.

„Tým má v řešení jak zdokumentovat místo činu. Míst je víc, jak před domem, tak v domě a je potřeba identifikovat oběti, což určitě bude práce, protože ta těla jsou zdevastovaná,“ řekl v sobotu ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.

Špičkový útvar začal pracovat přímo ve vypáleném bytě v sobotu v noci, s identifikací jedenácti těl, včetně dětí, skončil v půl osmé ráno. „Jsme zvyklí na ledacos, ale děti… to je vždycky tragédie,“ podotkl Petr Bendl. „Je to smutné, ale jsme na to zvyklí, vycvičení. Nesmí se na to myslet, tam se musí pracovat,“ dodal dokumentarista týmu Tomáš Doubek.

Tým zatím zasahoval jen v zahraničí

DVI tým je aktivován jen v případech, kdy je více než deset obětí. Dosud se tragédie podobného rozsahu v Česku nestala. Tým má zkušenosti ze zahraničí. V záloze je připraveno padesát devět expertů různých profesí.

„V podstatě všechny profese nutné pro identifikaci. Není to jenom policie, máme i psychologa a soudní lékaře,“ vysvětlil Petr Bendl. „Já si myslím, že to je dobrá věc. Jsme zaměření na rozpoznání lidí a jsme schopni svou práci odvést rychle,“ řekl dokumentarista týmu.

Speciální tým na identifikaci obětí při hromadných katastrofách nebo teroristických útocích vznikl v České republice před sedmi lety, na doporučení Interpolu je zřídila většina zemí Evropské unie.