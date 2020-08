Šlápnutí na hlavu nebylo podle soudu vraždou. Soudce snížil trest za zabití muže v Orlové

Podle soudce Jaroslava Holubce soud nepovažuje za prokázané, že mohl Hanzl vědět, že může poškozeného usmrtit. „Útok byl proveden intenzitou značnou, ale nikoliv intenzitou maximální, která by vedla k devastujícím zraněním na trupu poškozeného,“ uvedl.

Po změně právní kvalifikace hrozil obžalovanému zároveň i nižší trest, a to v sazbě osmi až šestnácti let. Soud mu trest uložil v polovině této sazby i s ohledem na jeho postoj v celém případu. „Nic to nemění na fatálním následku, který obžalovaný způsobil,“ doplnil předseda senátu.

Bezdůvodný a nečekaný útok

Incident se stal loni v červenci, přihlíželo mu několik dalších lidí. Hanzl, který se živil jako taxikář, podle obžaloby po předchozí běžné komunikaci, bez zjevného důvodu a zcela nečekaně, sedmatřicetiletého muže napadl ve chvíli, kdy seděl na lavici u stolu.

Muže strhl z lavice na zem. Hanzl, který váží asi 120 kilogramů, do muže ležícího na zádech kopnul a poté mu podle obžaloby s nápřahem s velkou intenzitou nejméně třikrát prudce našlápl pravou nohou na hlavu a krk. Poškozený na následky zranění zemřel.

„Chtěl jsem ho pouze odvést od stolu,“ tvrdil Hanzl

Olomoucký soud v odvolacích námitkách vyhověl obhajobě, která požadovala změnu právní kvalifikace. Zpochybnila i mechanismus smrti napadeného muže. Obhájce tvrdil, že muž mohl zemřít po pádu na zem, to ale znalci vyvrátili. Hanzl u soudu řekl, že muži nechtěl ublížit, svého činu údajně lituje.