Otec a syn Hemžští dostali za odběr nelegálního lihu od Radka Březiny deset let vězení

Podle obžaloby Petr a Pavel Hemžští nakoupili v letech 2006 až 2010 a poté v květnu 2012 od Radka Březiny přes jeho firmu Morávia-Chem statisíce litrů nelegálního lihu a z toho vyráběli lihoviny, aniž odvedli spotřební daň.

Líh si nechali dopravit do Hluboček nebo na čerpací stanice ve Velkém Týnci, odkud odstavená vozidla převezli do likérky HP premium. Oba muži to popřeli. Podle nich nebylo technicky možné, aby jejich likérka zpracovala na své výrobní lince tak velké množství lihu, jak tvrdí obžaloba. O nelegální činnosti Březinových prý nic nevěděli.

„V případu Hemžských jde o zcela jiný případ, než byli dosavadní odběratelé Březinova lihu. Kapacita linky nepostačovala k výrobě takového množství lihu. Do likérky chodili neustále celníci, ničeho si nevšimli,“ řekla obhájkyně Petra Hemžského.