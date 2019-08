„Lihová mafie“ zaměstnává policii a soudy už pět let. Všechny případy stále nejsou u konce

Rozsáhlé obchody s nezdaněným lihem, za kterými jako hlavní organizátor stál Radek Březina, vypluly na povrch na podzim 2012, kdy se v ČR objevila úmrtí způsobená nelegálně vyrobenými lihovinami s jedovatým metylalkoholem. Kvůli kauze metanol, v níž tyto lihoviny způsobily do února 2014 celkem 48 úmrtí, se policie soustředila také na pátrání po nelegálních výrobnách. Tresty pro osm obžalovaných V prosinci 2015 uznal olomoucký krajský soud Radka Březinu a dalších sedm obžalovaných vinnými. Za účast na organizované skupině a pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné platby jim vyměřil tresty v rozmezí od čtyř do 13 let a čtyř měsíců. Kvůli odvolání obžalovaných i žalobce se případem Radka Březiny a jeho spolupachatelů zabýval v červnu 2017 olomoucký vrchní soud.

Fakta Postavy hlavní větve lihové mafie a jejich tresty Postavy hlavní větve lihové mafie a jejich tresty Radek Březina - Přiznal, že byl hlavou celé skupiny, vše fungovalo na jeho příkaz a líh byl jeho. Odmítl uvést jména odběratelů nelegálního lihu, popřel také, že by uplácel celníky. V červnu 2017 olomoucký vrchní soud mu potvrdil trest odnětí svobody na 13 let .

Tomáš Březina – bratr Radka Březiny a spolupracující obviněný. Nejvyšší soud snížil původně šestiletý trest na 3,5 roku. V listopadu 2018 byl Tomáš Březina z vězení podmínečně propuštěn .

Lubomír Kaláč – hlavní spolupracovník Radka Březiny. Činnost skupiny začal odkrývat jako první, status spolupracujícího obviněného mu ale soud nepřiznal s ohledem na rozpory v jeho výpovědi. Odsouzen na devět let a dva měsíce.

Radek Menšík – jednatel společnosti Morávia-Chem si ve vězení odpykává 11 let .

Přiznal, že byl bílým koněm. Ačkoliv byl Menšík faktickým šéfem společnosti, veškeré příkazy mu dával Březina. Zpočátku domlouval odběry technického lihu, poté se podílel i na fiktivních denaturacích či hlídání odvozu nelegálního lihu.

Václav David – měl se podílet na navážení nelegálního lihu. Soudu tvrdil, že jízdy s lihem bral jako práci pro Morávia-Chem. Odsouzen byl na devět let a dva měsíce .

Rostislav Hanulík – pokladník, přiznal, že se podílel na fiktivních denaturacích lihu. Odsouzen na šest let .

Ivan Kovářík – správcem nemovitostí Vladimíra Březiny a jeho syna Tomáše se stal na počátku roku 2006, dříve pomáhal například s přípravou areálu ve Stojčíně. Měl na starosti 11 areálů nebo skladovacích prostor. Odsouzen devět let a dva měsíce ( Návrh devět let a devět měsíců )

Tomáš Pantlík – jako jediný z obžalovaných se nezodpovídal z krácení daní, ale jen z tajného skladování lihu. (Státní zástupce navrhuje tříletý trest s podmíněným odkladem).

Hlavnímu organizátorovi potvrdil soud 13 let, jeho bratru Tomášovi trest zvýšil na šest let. Později byl Tomáši Březinovi jako spolupracujícímu obviněnému snížen trest na 3,5 roku a v listopadu 2018 byl podmínečně propuštěn. Dalším třem obžalovaným soud tresty potvrdil, jednateli Morávia-Chemu Radku Menšíkovi trest snížil o rok na 11 let. Loni v červenci Radek Březina neuspěl s dovoláním u Nejvyššího soudu, stejně dopadli i další odsouzení.

Poslední kauzou, ve které dosud nepadl pravomocný verdikt je případ správce Březinových nemovitostí Ivana Kováříka a také Tomáše Pantlíka, který se staral o sklad v Olomouci. Odvolání obou mužů vrchní soud v červnu 2017 vyhověl s tím, že jejich zavinění není zcela bez pochybnosti prokázáno. Muži byli původně souzeni v osmičlenné skupině obžalovaných, zbývajících šest v čele s Radkem Březinou je již pravomocně odsouzeno. Státní zástupce pro Pantlíka navrhuje tříletý trest, případně s ohledem na délku řízení podmíněný trest. Pantlíkův obhájce naopak žádá o zproštění viny. O nelegální činnosti Radka Březiny prý nevěděl a od příjezdu ke skladu se do ničeho aktivně nepouštěl. Pro Ivana Kováříka požaduje žalobce devět let a devět měsíců. Potrestán by měl být podle žalobce i za starší část kauzy - čištění lihu v Ostravě v letech 1998 až 2001, který měl poté sloužit k nelegální výrobě alkoholu. Výroba nelegálních lihovin fungovala dlouhé roky Některé řetězce zaměřené na nelegální výrobu lihovin přitom fungovaly dlouhé roky. Největším odhaleným případem byla právě skupina Radka Březiny. Podnikatel z Kostelce u Zlína byl i podle svého přiznání hlavou organizace, která za 15 let dodala na trh desítky milionů litrů lihu. Podle staršího rozsudku připravila stát na daních o 6,39 miliardy korun, verdikt vrchního soudu roku 2017 mluví o škodě 5,6 miliardy. Podle odhadů Tomáše Březiny bylo mezi roky 2003 a 2012 nelegálně z jeho společnosti Morávia-Chem získáno mezi 20 a 30 miliony litrů lihu. Oficiálně přitom firma vyráběla kapaliny do ostřikovačů automobilů. Lihoviny pak zpracovávala Likérka Drak i další. Podle Radka Březiny bylo odběratelů přes 30, někteří i na Slovensku, jména ale šéf skupiny odmítl odhalit.

V srpnu 2018 pak olomoucký krajský soud zastavil část případu lihové mafie, která se týkala čištění lihu v Ostravě v letech 1998 až 2001. Důvodem byla neúčelnost stíhání. Soud tak zohlednil pravomocně uložené předchozí tresty, které členové mafie za podvody s lihem již dostali. Krajský soud tuto část kauzy původně označil za promlčenou, případ mu však vrátil na základě dovolání žalobce Nejvyšší soud. Kauza Pražanových Před soudem skončili i další lidé, kteří obchodovali s nelegálním lihem od Březiny. V lednu 2015 vyměřil Krajský soud ve Zlíně otci a synovi Pražanovým, kteří podle obžaloby způsobili zkrácením daně škodu nejméně 353 milionů korun, devět let vězení. Oba se odvolali, podobně jako žalobce, rozsudek ale v červenci 2016 potvrdil olomoucký vrchní soud. V únoru 2017 Nejvyšší soud odmítl dovolání Pražanových i nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Loni v lednu pak Ústavní soud odmítl stížnost Stanislava Pražana.

Tresty pro Pavla Čanigu a další V červnu 2018 zvýšil Vrchní soud v Olomouci tresty šesti ze sedmi obžalovaným v kauze odběratelů a distributorů lihu, kteří byli spjati s Likérkou Drak. Odpykávají si tresty v rozmezí od 3,5 do 11,5 roku. Nejvyšší tresty dostal jednatel distribuční firmy Verdana Robert Sedlařík (10 let), tehdejší jednatel další distribuční firmy Dominik Nagy (8 let) a bývalý jednatel a majitel likérky Pavel Čaniga (11,5 roku).

Fakta Další osoby související s kauzou lihové mafie a jejich tresty Další osoby související s kauzou lihové mafie a jejich tresty Pavel Čaniga - patřil k velkým odběratelům lihu od Radka Březiny (podle médií plnil roli „bílého koně“). Krajský soud ve Zlíně mu v únoru 2017 uložil za krácení daně 11,5 roku vězení , trest Vrchní soud v Olomouci povrdil.

Milan Antoniazi - majitel zkrachovalé likérky AB style.Za obchody s nelegálním lihem, který pocházel od Radka Březiny, si odpyká 11 let ve vězení . Rozhodl o tom vrchní soud v Olomouci a zamítl tak odvolání obžalovaného i žalobce, kteří napadli rozsudek krajského soudu v Ostravě. Antoniazi krácením daní způsobil státu škodu za miliardu korun.

Otec a syn Pražanovi - patřili k nejvýznamnějším odběratelům nelegálně vyrobeného lihu. Stát na jejich obchodech tratil minimálně 353 milionů korun na daních. Oba dostali devítiletý trest odnětí svobody. Oba se odvolali, podobně jako žalobce, rozsudek ale v červenci 2016 potvrdil olomoucký vrchní soud. V únoru 2017 Nejvyšší soud odmítl dovolání Pražanových i nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Loni v lednu pak Ústavní soud odmítl stížnost Stanislava Pražana.

Legalizace Březinova majetku V září 2017 pak podal státní zástupce obžalobu na čtyři lidi v souvislosti s legalizací majetku Radka Březiny. Mezi obžalovanými byli jeho otec Vladimír nebo exmanželka Stanislava, letos v květnu je ale zlínský okresní soud všechny nepravomocně obžaloby z praní špinavých peněz zprostil. Předseda senátu uvedl, že se nade vší pochybnost nepodařilo prokázat, že obžalovaní věděli o Březinově trestné činnosti a nelegálním původu peněz.

