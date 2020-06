Hasiči potřebují modernizovat stanice. Hamáček slibuje, že peníze najde

Brněnská stanice na Lidické ulici je vůbec nejvytíženější v tuzemsku. A také jedna z nejstarších, první hasiči odsud vyjeli před 80 lety. Právě v roce 1940 šlo o tehdy nejmodernější stavbu svého druhu v Evropě.

„Když vezmeme, jaká hasičská technika byla k dispozici ve 40. letech… My tady máme techniku, která váží třicet tun. Vyjede krásně vraty, udrží to stropy, takže byla stavěna s nějakou nadčasovou vizí,“ popisuje Roman Stejskal z brněnského Hasičského záchranného sboru.

V něčem je stále unikátní, v zásadních věcech už ale přestává hasičům a jejich potřebám vyhovovat. „Chlapi musí vyběhnout a běží na druhou stranu budovy. Tam je jenom jeden skluz. Až potom se dostanou dolů a zase přebíhají celou budovu,“ popsal zbytečné časové prodlevy Stejskal. Ve stanici jsou i zbytečná technická zařízení, například betonová vana na hadice.

Peníze se najdou, ujišťuje Hamáček

Podle hasičů i podle statiků by bylo ideální budovu zcela zbourat a postavit novou. To by ale stálo téměř půl miliardy korun. Hasiči na projekt nyní shání peníze. „My ty peníze musíme najít, protože stav budovy je de facto havarijní a už moc let nevydrží,“ komentuje záležitost ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Zatímco na brněnskou stanici se finanční prostředky teprve hledají, ve Slavkově už mohli novou budovu slavnostně otevřít. „Původní prostory nevyhovovaly téměř v žádném ohledu. Už v 70. letech to bylo provizorium,“ líčí ředitel územního odboru Vyškov Václav Kovář.

Profesionální hasiči mají v Česku 245 stanic. V budoucnu chtějí postavit nové třeba v Ostrově nad Ohří, Turnově, Prostějově, Klášterci nad Ohří nebo třeba v Poděbradech. Podle ministra vnitra zastavení investic do obnovy hasičských základen nehrozí – ani kvůli ekonomické krizi.