Inzulínovou pumpu ovládá šestnáctiletý diabetik mobilem. Je to pohodlnější a diskrétnější

Šestnáctiletý Benjamin Levíček je nevidomý od narození. Cukrovku mu lékaři diagnostikovali loni na jaře, na kontroly chodí jednou za tři měsíce. Nejdříve používal inzulínové pero, od podzimu mu do podkoží dávkuje inzulín pumpa, kterou ovládá ji pomocí mobilní aplikace.

Podle lékařů z Fakultní nemocnice Brno prvním nevidomým dětským pacientem s cukrovkou v Česku, který pumpu s ovládáním v telefonu používá. Mobilní aplikace je podle chlapce nenápadná a to je její velké plus. „Vytáhnu telefon a nikdo neví, jestli projíždím Facebook, s někým si píšu, nebo ovládám pumpu. Je to diskrétnější a pohodlnější, lépe se mi s tím funguje,“ řekl Benjamin, o kterého pečují na pediatrické klinice v brněnské Dětské nemocnici. Chytrý telefon ovládá rychle s využitím hlasové čtečky displeje.

Dávkování inzulínu je průběžné

Pacienti s cukrovkou potřebují do těla pravidelně dostat inzulín. „Pro pacienty je inzulínová pumpa výhodnější, protože perem si inzulin musí aplikovat častěji. Pro malé děti je aplikace velký problém,“ vysvětlila lékařka Klára Hájková z pediatrické kliniky. U inzulínové pumpy zbývá jediný vpich jednou za dva nebo tři dny. V mezičase je pumpa propojená s tělem. Výhodou je kontinuální dávkování inzulínu s okamžitou možností zvýšení nebo snížení dávky ze zásobníku.