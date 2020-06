Na Uničovsku a Šumpersku pokračuje likvidace následků povodní i pátrání po seniorce

Přívalové deště zasáhly v neděli hlavně oblast Uničova a Šumpersko. Mezi nejpostiženější obce patří Šumvald a jeho místní část Břevenec, Uničov a jeho místní část Dolní Sukolom, Oskava a Dlouhá Loučka, kde voda mnohde dosahovala přes metr vysoko.

„Budeme pokračovat v pracích, jako je čištění komunikace, čištění koryt řek, odstraňování velkého množství naplavenin. Vodu už můžeme čerpat nejen z domů, ale i ze sklepů. Zajišťujeme také vysoušeče, ale i prostředky na úklid včetně dezinfekce,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová. Podotkla, že v obcích bude pomáhat i posttraumatický intervenční tým.

Kraj chce založit účet pro sbírku

Hasiči mají na místě také těžkou techniku z Hlučína, včetně vyprošťovacího automobilu, hydraulického nakládacího jeřábu, rypadla i nakladače. „Voda opadla, je to již výrazně lepší. Pokud nebude pršet, bude to i vysychat. Prvním z nejdůležitějších kroků je zprůjezdnění koryta. Nyní přijde na řadu úklid. Dal jsem již výzvy, že potřebujeme pro tuto oblast poskytnout kontejnery a techniku na nakládání,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO). Doplnil, že v úterý by mimořádná rada měla schválit založení účtu na sbírku pro obyvatele z postižených obcí.