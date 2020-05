Hygienici evidují už 169 nakažených mezi horníky a jejich příbuznými. Testování skončí v pondělí

V souvislosti s Dolem Darkov se tak dosud prokázala nákaza u 135 pracovníků dolu a 31 jejich rodinných příslušníků. Mezi nakaženými je také šest pendlerů z Polska a tři pracovníci jiného zaměstnavatele, kteří tam prováděli například údržbu. Šest pozitivních odhalilo páteční testování, v sobotu přibylo dalších 16 nakažených.

Plošné testování pracovníků v Dole Darkov má pokračovat až do pondělka. Svrčinová oznámila, že v pátek hygienici odebrali až 280 vzorků, v sobotu více než 900. Do pondělí by mělo být otestováno celkem 1600 zaměstnanců, kteří pracují v Dole Darkov, navazující úpravně a některých povrchových pracovištích.

Podle mluvčí OKD Nadi Chattové probíhá testování zaměstnanců bez komplikací. „Je to organizované, všechno probíhá v klidu,“ řekla. Předpokládaný čas odběru se horníci dozvídají vždy den předem.